Kto môže za budúce nízke dôchodky Slovákov?

Ani percento sporiteľov sa nepohlo toho roku z garantovaných fondov. Aj keď vedia, že by mohli mať vyššie dôchodky.

Slovákov nevystrašil ani výpočet dôchodku, aký môžu pri súčasnej zvolenej investičnej stratégii očakávať. Z garantovaných fondov neodišlo od začiatku tohto roka ani percento sporiteľov.

Na dôchodkovú reformu, ktorá predvolenú stratégiu zmení, už preto nemôžeme čakať ani chvíľu.

Pred vyše rokom sa mohli mnohí sporitelia v druhom pilieri vystrašiť. V marci 2020 totiž padli akciové trhy pod tlakom začínajúcej sa pandémie koronavírusu. Sporitelia v akciových a indexových fondoch za pár dní stratili stovky až tisícky eur. Pričom dlhopisové garantované fondy až takéto výrazné prepady nezaznamenali. Trvalo im tiež kratšie, kým sa vrátili na pôvodné hodnoty.

Faktom však je aj to, že indexové a akciové fondy síce padli hlbšie a návrat na pôvodné pozície im trval dlhšie, ale už koncom vlaňajška boli na tom výrazne lepšie ako pred prudkým marcovým prepadom.

Napríklad negarantované fondy mali zhodnotenie za vlaňajšok od takmer 12 do 29 percent, garantované od necelého percenta po takmer päť percent.

Aj covidový rok nám jasne ukazuje, že držať peniaze v dlhopisových fondoch sa neoplatí. Zhodnotenia úspor v nich sú len minimálne a vplyv na budúce dôchodky v nedohľadne. Sporitelia si mohli v januári uvedomiť dosah svojho nezáujmu o úspory v druhom pilieri aj vďaka výpisom, kde mali po prvýkrát uvedenú výšku predpokladaného dôchodku.

A práve sporitelia v garantovaných fondoch mohli vidieť, aká nízka bude ich výplata v starobe, ak úspory nepresunú do lepšie zarábajúcich fondov. Chvíľkový rozruch v médiách sa však nepretavil do „akcie“.

Ani nie jedno percento ľudí, ktorí si sporili ešte v januári v garantovaných fondoch, sa presunulo do akciového alebo indexového. Číselne vyjadrené – garantované fondy prišli len o 0,75 percenta sporiteľov. To je alarmujúca informácia.

Ani nízke predpokladané dôchodky nedokážu presvedčiť nečinných o tom, aby presunuli svoje peniaze do ziskovejších fondov. Pričom pohodlnejšie to azda už ani nemôže byť. Už všetky správcovské spoločnosti majú online správu dôchodkových účtov.

Ktokoľvek s počítačom, pripojením na internet a vôľou niečo spraviť pre svoju budúcu rentu si môže presúvať úspory z fondu do fondu z pohodlia obývačky či kancelárie.

Aj tieto nelichotivé štatistiky ukazujú na nízku úroveň finančného vzdelania Slovákov. A aj preto dávame za vinu štátu – v minulosti, ale aj dnes –, že dostáva ľudí do takejto prekérnej situácie. Kým v roku 2013 to bola vláda Roberta Fica, ktorá presunula všetkých do garantovaných fondov (a ani po ôsmich rokoch a našich apeloch na sporiteľov sa nepodarila zásadnejšia náprava), dnes sa na nelichotivom stave opäť podieľa súčasná vláda.

Stále totiž iba čakáme na dôchodkovú reformu, ktorá sľubovala napríklad pre sporiteľov výhodnejšiu predvolenú investičnú stratégiu. A to takú, ktorá bude výkonnejšie fondy preferovať pred tými menej zarábajúcimi garantovanými.

Preto môžeme iba dúfať, že stojaté vody investičnej letargie čoskoro pominú.

Každé ďalšie váhanie a meškanie totiž bude mať za následok prázdnejšie peňaženky budúcich penzistov.

Gabriel Balog

generálny riaditeľ DSS Poštovej banky

