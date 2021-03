Zachránia nás „covidové deti“?

Už je to raz tak, že v čase pandémie a lockdownu sa prirodzene snažíme upínať sa na niečo pozitívne. Mnohí z nás preto predpokladajú, že milým dôsledkom domácich bublín by mohlo byť napríklad zvýšenie pôrodnosti.

A tak tzv. Husákove deti čakajú, že prídu tzv. covidové deti, presne ako sa píše v texte skvelej skladby od kultového Hexu:

Možno z tej chvíle aj vzíde život

Tak to chodí, keď v posteli je clivo

Je nepochybné, že jedným z benefitov takto vysnívaného postpandemického obdobia by určite bolo zvrátenie nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku. Automaticky by sme tým získali viac peňazí na financovanie „klasických“ dôchodkov, keďže prvý dôchodkový pilier máme financovaný priebežne.

Bohužiaľ, čísla nepustia. Štatistiky z mnohých vyspelých krajín totiž potvrdzujú presný opak.

Britský ekonomický denník Financial Times napríklad informoval, že deväť mesiacov po tvrdých jarných lockdownoch v Taliansku, vo Francúzsku a v Španielsku zaznamenali v týchto krajinách medziročne menej narodených detí. A až na malé výnimky je podobná situácia aj v ďalších krajinách. Ukazuje sa teda, že nad romantikou víťazí skôr ponorka...

Povedzme si to otvorene: Drvivá väčšina ľudí, do ktorej už patria aj umiernení optimisti, si uvedomuje, že financovanie dôchodkov bude čoraz náročnejšie. A z dlhodobého hľadiska už môžeme pokojne hovoriť o mimoriadne náročnom probléme, ktorý si roky tlačíme pred sebou. Na tento problém síce už dlho upozorňujú všetci odborníci aj relevantné inštitúcie, ale veď to poznáte – pokiaľ to nie je naozaj veľký problém tu a teraz, do dôsledkov to rieši málokto.

A týka sa to všetkých – politikov, inštitúcií, ale aj bežného človeka.

Už teraz vieme s istotou povedať, že riešenie aktuálnej krízy súvisiacej s pandémiou bude mať na ekonomiku aj spoločnosť ďalekosiahle následky a riešenia budú mimoriadne „drahé“. Dlhy, ktoré prijaté opatrenia vygenerujú, naozaj nebudú záťažou iba pre najbližšie volebné obdobie, ale budú predstavovať bremeno ešte pre mnohé generácie.

A teraz si skúsme predstaviť, že nebodaj príde nová pandémia alebo ďalšia kríza. Je nepochybné, že po skúsenostiach s koronakrízou budeme určite lepšie pripravení. Rovnako však asi nikto nepochybuje o tom, že oblasť dôchodkového zabezpečenia a schopnosť postarať sa v starobe o svojich obyvateľov nebude pre budúce vlády (bez ohľadu na „farbu“) bežnou a relatívne „ízi“ riešiteľnou agendou.

Zhrnuté a podčiarknuté:

Príliš veľa rizikových faktorov do budúcnosti.

Samozrejme, tieto skutočnosti vyvolávajú mnoho otázok, pričom hneď prvá znie: Má vôbec človek šancu predvídavo a preventívne tieto riziká zmierniť? Na rozdiel od neistoty, ktorú prináša najbližší vývoj koronakrízy, sú v ponuke riešenia, ktoré sú overené, osvedčené a navyše dostupné takmer pre každého.

Tieto riešenia vznikli práve preto, že spôsob financovania prvého dôchodkového piliera je neudržateľný a cieľom je dosiahnuť vyššiu mieru náhrady v dôchodkovom veku (čo je odborný výraz pre výšku dôchodku v porovnaní s priemernou mzdou).

Samozrejme, ide o druhý a tretí dôchodkový pilier.

Je len výhodou, že ich máme k dispozícii viac ako 15 rokov, a preto vieme na konkrétnom reálnom systéme ukázať, ako dobre v praxi fungujú teoretické predpoklady, z ktorých vychádzajú. Princíp dlhodobého a pravidelného sporenia sa naplno prejavil aj na raste majetku na účtoch sporiteľov. Aj u klientov, ktorí si zvolili najrizikovejšie akciové fondy, vývoj presne ukázal, že tieto síce majú väčšie výkyvy hodnoty, ale z dlhodobého pohľadu dosiahli najvyššie zhodnotenie. A to aj napriek predchádzajúcim krízam a výrazným poklesom, akým bola napríklad finančná a hospodárska kríza v roku 2008.

Občas nás niekto podpichne: Sú aj iné možnosti!

Čo je teda z hľadiska investícií lepšie? Druhý pilier alebo ETF fondy? Individuálne investovanie alebo kolektívne? Individuálne investovanie alebo dôchodkové fondy? A mohli by sme pokračovať ďalej.

Pokiaľ ste však niekedy aspoň trochu „pričuchli“ k financiám, určite ste sa stretli s klišé „nevkladať všetky vajíčka do jedného košíka“. Je to síce trochu „otrepaná“ fráza, ale jej podstata stále platí.

A tak ako platí tento princíp diverzifikácie (rozloženia rizika) pri investovaní, rovnako ho možno použiť aj inde, napríklad pri voľbe formy investovania. Nevnímajme druhý a tretí pilier ako alternatívu k iným formám investovania. Každé má svoje výhody aj nevýhody.

Veď posúďte sami.

II. pilier. Odvody sú rozdelené medzi prvý a druhý pilier. Čiže diverzifikujeme medzi záujmom politikov o čo najväčšiu štedrosť I. piliera zo zdrojov, ktoré na to budú mať k dispozícii, a medzi dôchodkovými fondmi, kde je majetok súkromným vlastníctvom sporiteľov. Taktiež máme možnosť výberu investičných stratégií. Štát však reguluje a dohliada na ich činnosť. Naše úspory sú však NAŠE, sme výborne informovaní o ich vývoji a navyše sú predmetom dedičstva.

Platia argumenty nezávislosti od štátu ako vyššie. Tu je však najväčším benefitom, že dostávame príspevky od zamestnávateľa, ktoré neznižujú našu mzdu. Podielové fondy. Obrovský výber rôznych investičných stratégií v stabilnom a dôveryhodnom univerze kolektívneho investovania.

Obrovský výber rôznych investičných stratégií v stabilnom a dôveryhodnom univerze kolektívneho investovania. Poistenie. Zabezpečenie proti horším životným situáciám.

Zabezpečenie proti horším životným situáciám. Individuálne investície. Tu sa už môžeme „vyblázniť“ podľa ľubovôle (a možností)

A teraz skúste zvážiť, či naozaj nedáva zmysel využiť čo najviac z nich. Takto zmysluplne rozložíte jednotlivé riziká a benefitujete z výhod.

Blog som začal nie veľmi potešujúcim konštatovaním o baby boome, ktorý sa nenaplnil, preto ho skúsim ukončiť trochu optimistickejšie.

Nájdu sa aj názory odborníkov, podľa ktorých nie je vylúčené, že k takémuto nárastu pôrodnosti môže prísť o niečo neskôr. V čase, keď bude pandémia vďaka úspešnej vakcinácii pod kontrolou a spúšťačom baby boomu môže byť uvoľnenie napätia s vyhliadkou na nový začiatok.

Erik Osuský

Asset Management Manager UNIQA d. s. s., a. s.

