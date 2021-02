Ak ste sa zľakli výšky vašej predpovedanej penzie, nepanikárte

Máte vypočítané tri scenáre dôchodku. Vo veľkej miere bude závisieť od vás, či sa naplní ten pesimistický, realistický alebo optimistický.

Popri všetkých udalostiach, ktoré sa valia na dnešného človeka, je možno výpis zo súkromného dôchodkového sporenia pre mnohých marginálny. Ako vždy ho posielajú dôchodkové správcovské spoločnosti začiatkom roka.

Rozdiel je len v tom, že po prvýkrát sú doň zahrnuté aj dôchodkové scenáre. Teda výška penzie na akú – podľa doterajších príspevkov a investičnej stratégie – budú mať sporitelia nárok. Scenáre sú tri – pesimistický, realistický a optimistický.

Stretol som sa s viacerými mierne šokovanými ľuďmi. Realistický scenár dôchodku im vychádza podľa nich veľmi nízky.

Netreba však panikáriť.

V prvom rade ide iba o časť dôchodku – zo súkromných úspor. Žiaľ, my dôchodkoví správcovia nedokážeme ľuďom ukázať celú ich penziu, teda súkromnú časť aj rentu zo Sociálnej poisťovne. Nemáme relevantné údaje pre jednotlivých sporiteľov od štátu. Určite by malo konečné číslo o výške dôchodku z oboch pilierov výpovednejšiu hodnotu.

Úplnou vychytávkou by bolo, ak by popri tomto čísle ešte išiel ruka v ruke aj rozdiel medzi kombinovaným dôchodkom a čisto štátnym, ktorý by budúci senior dostal, ak by si nesporil v druhom pilieri. V pluse by bolo – dovoľujem si povedať – 90 percent sporiteľov.

Napriek tomu je dobré, že sa sporitelia dozvedia aspoň časť svojej penzie. Môže ich to totiž v dobrom „vyhecovať“. Teda donútiť ich zamyslieť sa nad ich stratégiou.

Ak majú pocit, že ich doterajšie príspevky neboli dostatočne zhodnotené, v niečom bude asi problém. Napríklad v tom, že stále má ešte 60 percent ľudí svoje úspory v dlhopisových garantovaných fondoch. Tie majú zvyčajne najhoršie zhodnotenia. Od vzniku fondu ani v jednej DSS neprekročili tri percentá ročne. Čo nemusí pokryť ani infláciu. Na rozdiel napríklad od akciových, ktorých výkonnosť ju bohato pokryje a zarobí aj navyše.

Pre tých, ktorí boli aj vlani pasívni, odporúčam miesto nariekania a nadávania zmobilizovať sa a konečne presunúť svoje peniaze do fondov, ktoré majú potenciál. Netreba ani nikam chodiť, všade je to možné spraviť online. Mimochodom, tých približne 30-tisíc sporiteľov, ktorí presunuli vlani svoje úspory do negarantovaných, hlavne aktívne riadených fondov, celkom slušne zarobilo.

Ak ste v skupine, ktorá má dobrú investičnú stratégiu, ale nemáte napríklad vysoké odvody, odporúčam buď dobrovoľné príspevky do druhého piliera, alebo si zvoliť ďalší pilier – pravidelné investovanie do podielových fondov. Môžu byť ručičkou na váhe, ktorá určí, či budete na dôchodku prežívať alebo si ho budete užívať.

Martin Kaňa, CEO

generálny riaditeľ DSS Poštovej banky

(Martin Kaňa)

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.