Nemáme na dôchodky. Čo s tým?

Druhý pilier si prešiel za takmer šestnásť rokov svojej existencie viacerými atakmi, ktoré ho oslabili a priniesli aj nižšie úspory pre budúcich dôchodcov. Pritom slušné dôchodky sú hlavným dôvodom jeho existencie.

„Nemáme ani na dvanásť dôchodkov ročne, nieto ešte na trinásty,“ povedal pred pár dňami šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth. Z odvodov pracujúcich sa totiž nevyberie dosť peňazí na ich financovanie. V budúcnosti môžeme mať preto podľa neho obrovské problémy. Upozornil aj na to, že niektoré krajiny museli v minulosti prudko znižovať dôchodky, lebo ich štát nemal z čoho platiť. Nám bude o päťdesiat rokov pri súčasnom nastavení chýbať štvrtina zdrojov na vyplácanie penzií.

Veľmi stručná a zároveň krutá pravda. Ale toto nie je žiadna novinka. Vedeli sme to už dávno.

Odborníci upozorňovali, že demografická krivka padá a na jedného dôchodcu nebudú pracovať štyria, ale už len dvaja ľudia. Na dôvažok sa v dobrých časoch prehajdákali peniaze na rôzne, poväčšine nepotrebné sociálne opatrenia. Slovenský druhý pilier oslávi o chvíľu 16. narodeniny. Napriek tomu bol neustále spochybňovaný, niekoľkokrát otváraný a oslabovaný.

Mnoho ľudí dodnes – aj kvôli politikom, ktorí neustále zadlžujú našu krajinu, aby uplácali potenciálnych voličov – netuší, prečo by si mali sporiť na dôchodok. Veď predsa zo štátnej kasy vždy potečie dosť peňazí. A tak to bude navždy. Ale tak to naozaj nie je. Vidíme, že okrem predpokladaných dosahov môžu prísť aj tie nepredvídateľné.

Nikto pred rokom nečakal, že nás sčista-jasna zasiahne pandémia, ktorá ochromí celý svet a zasiahne vo veľkom aj ekonomiky krajín. A predsa prišla. S dosahom, ktorý ešte len budeme počítať.

Preto je nevyhnutné, aby sa pozitíva súkromného sporenia na dôchodok neustále zdôrazňovali. Áno, aj na druhom pilieri je čo zlepšovať. Aj preto, že ho neustále zasahovali neodborné zmeny v zákonoch. Preto je dobré, ak sa zastreší ústavným zákonom.

Hlavne to spravme odborne a s úctou k budúcim dôchodcom. Pretože slušné dôchodky sú hlavným princípom druhého piliera, ktorý by mali mať na pamäti všetci okolo neho zhromaždení.

Martin Kaňa, CEO

generálny riaditeľ DSS Poštovej banky

Martin Kaňa

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.