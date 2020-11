Potrebujeme dva prvé piliere?

Návrh ústavného zákona o dôchodkoch otvára dvere štátnej DSS. Štát dokonca zvažuje, že bude diktovať investičnú politiku pre súkromných správcov úspor.

Dôchodky sú vážna vec, neunáhlime sa

Návrh ústavného zákona o dôchodkovom zabezpečení a dôchodkovom sporení prináša mnoho pozitívnych zmien. Stanovenie minimálnej sadzby príspevkov do 2. piliera alebo vyplácanie doživotného dôchodku sú zmeny k lepšiemu a udržateľnejšiemu systému.

V návrhu zákona je však mnoho detailov smerujúcich k významnému zvýšeniu úlohy štátu v rámci druhého piliera. Áno, toho druhého piliera, ktorý má byť súkromnou alternatívou k štátom poskytovanému prvému pilieru.

Ako správcovia dôchodkových úspor preto máme povinnosť o návrhu diskutovať a sporiteľom prinášať pohľad druhej strany. Takže?

Týmto návrhom zákona sa začíname približovať skôr k „dvom prvým pilierom“. A to aj potom, čo sme v minulosti viackrát boli svedkami škodlivých a politicky motivovaných štátnych zásahov do 2. piliera, kvôli ktorým mnohí sporitelia prišli o možnosť zarobiť na raste finančných trhov.

Návrh v takejto podobe môže znamenať, že doterajšiemu konkurenčnému prostrediu medzi DSS nepriamo hrozí koniec.

K čomu smeruje „štátny správca úspor“?

Znenie návrhu zákona umožní vznik štátnej DSS. Je však rozumné, aby štát, ktorý už riadi 1. pilier, určoval aj to, čo sa má diať s úsporami sporiteľov v 2. pilieri? Práve štátne zásahy predsa mali za následok najvážnejšie deformácie 2. piliera v minulosti. Ak aj boli odborne argumentované, motivácia bola skôr výlučne politická až populistická.

Prvým príkladom je zavedenie štátnych garancií v roku 2009, ktoré sporiteľov do roku 2013 obrali o stámilióny eur potenciálnych výnosov.

Druhým príkladom je povinný štátny presun sporiteľov z akciových fondov do dlhopisových fondov v roku 2013, ktorý mal identický efekt. Sporitelia, ktorí sa aktívne do akciových fondov sami nevrátili, prišli na potenciálnom zhodnotení o stámilióny eur (čo je dnes práve vyčítané súkromným DSS-kám, hoci išlo o štátny presun).

Navyše, ešte aj dnes garancie naďalej zaťažujú investičné stratégie v dlhopisových fondoch. Bez nich by bolo zhodnotenie v týchto fondoch za uplynulé roky nepochybne vyššie. Zdá sa teda, že sa vraciame na tú istú cestu štátnych zásahov, ktoré tento zákon nielen že umožní, ale aj systematicky do druhého piliera implementuje.

Proti súkromným DSS sa používa argument, že historické zhodnotenia úspor DSS boli nízke. Preto je vraj potrebné, aby do fungovania DSS zasiahol štát. Lenže v ktorom období boli nízke? Predsa v období štátnych garancií vo všetkých fondoch, teda v rokoch 2009 – 2013. Stačí si porovnať výkonnosti fondov od zrušenia garancií v roku 2013 dodnes. Zhodnotením smelo konkurujú veľkým svetovým fondom.

Investičná politika súkromných subjektov diktovaná štátom?

Podľa tlačovej konferencie MPSVR SR je návrh zákona vykladaný tak, že investičnú politiku pre DSS má určovať tzv. investičná rada a schvaľovať ju má vláda*. Ak to tak aj bude, opätovne je reč o významnom štátnom zásahu do 2. piliera, v tomto prípade na pravidelnej báze. A nielen zásahu do 2. piliera, ale aj zásahu do súkromného podnikania súkromných DSS.

Investičná rada má určovať investičnú politiku pre DSS na štyri roky. S tým sú spojené tri veľké problémy.

Prvým je už spomínaný politický vplyv, ktorému rada jednoznačne môže podliehať. Jej návrhy predsa bude schvaľovať vláda a mnohé vlády často sledujú aj iné ciele ako len tie výsostne odborné.

Druhým z nich je problém zodpovednosti. Pokiaľ investičnú politiku bude určovať investičná rada, kto za ňu bude niesť zodpovednosť? Doteraz za investovanie niesli zodpovednosť v plnej miere DSS. Po novom to už ale nebude možné, keďže investovanie budú mať do veľkej miery prikázané investičnou radou.

Tretím problémom je 4-ročný horizont. Trhy sa vyvíjajú dynamicky a reagovať je potrebné okamžite. Je nevhodné, aby DSS mali 4 roky zviazané ruky pri investovaní.

A čo ak budú investičnú politiku a štátnu DSS riadiť odborníci?

Týchto odborníkov však bude nominovať štát. A ich rozhodnutia bude taktiež schvaľovať štát. Od štátnych zásahov sa teda ďaleko nepohneme.

V novom ústavnom zákone nájdeme veľa pozitív. Nájdeme v ňom však aj mnohé negatíva, ktoré v prípade 2. piliera, žiaľ, smerujú k významnému zvýšeniu štátneho vplyvu na vývoj úspor sporiteľov v 2. pilieri.

V tom pilieri, ktorý má byť, naopak, súkromnou alternatívou k štátnemu 1. pilieru.

* Celé znenie uvedené v návrhu: Čl. 13, ods. 2:„Podmienky zhodnocovania povinných platieb uhradených na starobné dôchodkové sporenie, týkajúce sa najmä pravidiel udržateľného investovania, investičných nástrojov a určovania vhodnej investičnej politiky, ako aj výberu spôsobov zhodnotenia vo vzťahu k referenčným ukazovateľom ustanoví zákon.“

Grafy: Výkonnosť dlhopisových, zmiešaných, akciových a indexových fondov DSS v porovnaní s najväčšími a najlacnejšími svetovými fondmi, tzv. ETF v tých istých kategóriách.

Výkonnosť je uvedená v prípade dlhopisových fondov od roku 2012 (predĺženie garancií na 10 rokov), v prípade zmiešaných a akciových fondov od zrušenia štátnych garancií, v prípade indexových fondov od ich založenia. Výkonnosti sú uvedené po odrátaní všetkých poplatkov a vrátane všetkých výnosov z dividend.

Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenia investícií, VÚB Generali DSS a kolektív autorov VÚB Generali DSS

